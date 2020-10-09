مجلس الأمن قلق تجاه فتح جزيرة فاروشا التركية بقبرص

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا أعرب فيه عن قلقه بعد أن قررت تركيا فتح جزرة فاروشا في قبرص، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكدت قبرص، أمس الخميس، أن قرار تركيا إعادة فتح ساحل فاروشا انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وأبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا.

 

وفي السياق، وصلت الجرافات والمعدات التركية إلى شاطئ فاروشا، وهي الخطوة التي وصفتها ألمانيا بـ"الاستفزازية وغير الضرورية".

 

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المتحدث باسم الحكومة أن رئيسة اليونان طلبت الحصول على إحاطة بشأن الإجراءات التركية "غير القانونية" في فاروشا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي.

 

وأعربت رئيسة اليونان عن تضامنها مع سكان فاروشا الشرعيين ودعمها لجهود الرئيس القبرصي وحكومته للتصدي لهذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي.

 

ومن جهتها، قالت أثينا إن تمهيد أنقرة لفتح شاطئ فاروشا أمام الجمهور والسياح هو انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 550 ويذهب في عكس اتجاه مقررات القمة الأوروبية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

 

وتأتي هذه التطورات في حين تنتظر قبرص واليونان اجتماعاً لمجلس الأمن خلال الساعات المقبلة ستُناقَش خلاله الخطوة التركية التي عرقلت أيضا الجهود الدبلوماسية بين اليونان وتركيا على خطين: الأول فيما يتعلق بجهود ألمانيا السياسية، والثاني يخص محادثات التقنية العسكرية برعاية حلف الأطلسي.

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مجلس الامن قبرص تركيا المحادثات العسكرية

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