محمد النني يشيد بموهبة أرسنال

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أشاد اللاعب الدولي المصري محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي بموهبة الجانرز بوكايو ساكا، موكدًا أنه شخص متواضع جدًا.

وقال النني عن ساكا:"أنا أحبه كثيراً لأنه شخص متواضع، هو مثل أخي الأصغر، هو يبتسم دائماً وأحبه لأني أشعر أنه يريد تعلم أشياء جديدة كل يوم".

وأضاف :" أشعر بأنه سيتطور بشكل كبير في المستقبل، عندما تأتي إلى التدريب كل يوم وتسعى للتعلم من كل من هم حولك وعندما تتاح لك فرصة و تقدم 100% مما عندك، وعندما تحب ما تقوم بفعله فسيكون ذلك كله مفيد لك، أنا سعيد للغاية به."

يذكر أن النني قد عاد لصفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء إعارته من صفوف نادي بيشكتاش التركي.

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