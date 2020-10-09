مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي





يستعد عشاق الدوري الإيطالي لعودته يوم 17 أكتوبر المقبل بعد توقفه خلال الأيام الماضية، بسبب فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، وأيضا بعد إلغاء بعض المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا داخل الأندية.





ويتصدر أتالانتا جدول ترتيب الكالتشيو الايطالي حتى الآن برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات، وبفارق الأهداف فقط عن ميلان الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.





نابولي vs أتالانتا.

إنتر vs ميلان.

سامبدوريا vs لاتسيو.

كروتوني vs يوفنتوس.

بولونيا vs ساسولو.

سبيزا vs فيورنتينا.

تورينو vs كالياري.

أودينيزي vs بارما.

روما vs بينفينتو.

هيلاس فيرونا vs جنوى.





يذكر أن مباراة جنوى وتورينو قد تأجلت في الجولة الماضية، بسبب إصابة عدد كبير من الللاعبين داخل فريق جنوى قبل بداية الأسبوع الثالث من الكالتشيو.



