تونس تتغلب على السودان بثلاثية نظيفة

حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على ضيفه السوداني 3 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما لاستئناف منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.





وسجل أهداف المنتخب التونسي سيف الدين الخاوي وعلي معلول وأنيس بن سليمان في الدقائق 17 و25 و35.





ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة تنزانيا الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية، فيما يستعد المنتخب السوداني لمواجهة غانا.



