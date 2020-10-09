تونس تتغلب على السودان بثلاثية نظيفة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على ضيفه السوداني 3 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما لاستئناف منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل أهداف المنتخب التونسي سيف الدين الخاوي وعلي معلول وأنيس بن سليمان في الدقائق 17 و25 و35.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة تنزانيا الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية، فيما يستعد المنتخب السوداني لمواجهة غانا.

ويتواجد أيضا مع نسور قرطاج نجم الزمالك فرجاني ساسي والذي لم يشارك في لقاء اليوم لاسباب فنية، والذي تعرض للايقاف والغرامة من قبل اتحاد الكرة المصري بسبب سوء السلوك مع حكم مباراة الزمالك وسموحة.

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