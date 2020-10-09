ارتفاع جماعي للأسهم الأوروبية بدعم من توقعات تحسن أرباح الشركات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
رويترز
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قفزت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لتحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما تمكن سهم شركة المجوهرات الدنماركية "باندورا" من الارتفاع بأكثر من 17% مستفيدا من زيادة في المبيعات.  

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعوما بتوقعات إيجابية لأرباح الشركات، مع استمرار اتجاه أنظار المستثمرين إلى مؤشرات عن تحفيز أمريكي جديد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.6%، لينهي الأسبوع بمكسب 2.1%.

وربحت الأسهم العالمية هذا الأسبوع بدعم تنامي التوقعات بأن الحزب الديمقراطي سيفوز في الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، وهو ما أنعش الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي هناك.

وفي أوروبا، تدعمت الأسواق المحلية بسلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ وكذلك تعافي قطاعات منكوبة مثل السفر والترفيه والبنوك والنفط والغاز.

وضاعفت أسهم شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس قيمتها تقريبا منذ يوم الإثنين، في حين قفز سهم آي.إيه.جي المالكو للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) 13.2%.

وارتفع سهم شركة باندورا لصناعة الحلي 17.2% ليتصدر ستوكس 600 اليوم بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح على خلفية زيادة في المبيعات ودفعة كبيرة تلقاها نشاطها في البيع عبر الإنترنت.

وزاد سهم شركة صناعة الأدوية نوفو نورديسك 3.3% بعد أن رفعت توقعات مبيعاتها وأرباحها التشغيلية في 2020.

 

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