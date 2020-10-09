بينهم سوري وبنجلاديشي.. 12 جريحًا في انفجار خزان مازوت ببيروت

أفاد موقع "لبنان 24" بأن جرحى انفجار خزان مازوت بيروت يتراوح عددهم بين10 و12 جريحاً وهناك حالتان خطرتان.

وأوضح الموقع اللبناني أنه من بين الإصابات عامل من الجنسية البنجلادشية والثاني من الجنسية السورية كانا في المستودع حيث وقع الانفجار.

وأضاف الموقع اللبناني أنه قد تم نقل عدد من الجرحى الذين أصيبوا إصابات طفيفة بسيارات الإسعاف.

وكان قد سُمع في العاصمة اللبنانية بيروت صوت انفجار كبير، حيث أظهرت المعلومات الأولية حدوث أضرار مادية.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، فإن الصوت ناتج عن انفجار خزان مازوت في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وقد حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على اطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.