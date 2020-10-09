شاهد لحظة انفجار خزان مازوت في بيروت
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:29 م
دعاء جمال
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سُمع في العاصمة اللبنانية بيروت صوت انفجار كبير، حيث أظهرت المعلومات الأولية حدوث أضرار مادية.
وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها
شبكة "روسيا اليوم"، فإن الصوت ناتج عن انفجار خزان مازوت في منطقة
الطريق الجديدة في بيروت.
وقد حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات
الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على اطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا..
خزان المازوت يشتعل بعد انفجار في احد المستودعات في بيروت . pic.twitter.com/pfWX1lQpzf— ﮼مـصـدر ﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 9, 2020
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