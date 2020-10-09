الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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منح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدًا بالموافقة على احترافه في حالة تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل الأهلي، أن محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، طالب إدارة ناديه بمناقشة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الماضية.

وكان وكيل اللاعب، أكد أنه هناك عرضين من جانب ناديي سيلتك ورينجرز عملاقي الدوري الاسكتلندي، للحصول على توقيعه، إلا أن المارد الأحمر رفض بشكل مبدئي العروض المقدمة.

وأكد المصدر خلال تصريحاته الخاصة، أن الإدارة منحت اللاعب وعدًا بالرحيل على سبيل الإعارة، ولكن في حال النجاح بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عقدوا جلسة مؤخرًا مع اللاعب وطالبوه بالتركيز فقط داخل الملعب وتأجيل كل الأمور حتى الانتهاء من المباريات المصيرية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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