أوزيل يرفض عرض سعودي مغري

رفض اللاعب الدولي الألماني من اصل تركي مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية من أجل تركيا.





وحسب ما ذكر الصحفى الإنجليزي دانيل كاستر ان نادى النصر السعودي قدم عرض ضخم للتعاقد مع مسعود أوزيل من صفوف نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية







