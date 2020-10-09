أوزيل يرفض عرض سعودي مغري
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:09 م
علي ماهر حلمي
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رفض اللاعب الدولي الألماني من اصل تركي مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية من أجل تركيا.
وحسب ما ذكر الصحفى الإنجليزي دانيل كاستر ان نادى النصر السعودي قدم عرض ضخم للتعاقد مع مسعود أوزيل من صفوف نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية
يذكر أن مسعود أوزيل اصبح خارج حسابات المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني الحالي لنادي أرسنال لهذا الموسم حيث تم استبعاد اللاعب من قائمة الجانرز الأوربية.
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