فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، عن العديد من الأسرار  حول أسباب رحيله، رغم أنه كان مرشحاً للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك حوار أجرته معه صحيفة سويسرية عقب عودته إلى بلاده. 


وخلال الحوار أكد فايلر لصحيفة «NAU» السويسرية: فترة كورونا لم تكن سهلة على الإطلاق، لقد رأيت عائلتي مرة واحدة خلال 8 أشهر، واضطررت للسفر ولو على متن طائرة خاصة للوصول إلى سويسرا، وكان لدي بند في عقدي يسمح لي بالرحيل في الشهر الجاري، قمت بإعادة تقييم الأمور واخترت أن تكون الأولوية لأسرتي، ولهذا السبب قررنا معاً أن ننهي المغامرة للأسف في وقت مبكر عما كان المفترض أن تصل إليه".



وأضاف: "لم أفكر في البقاء من أجل المال رغم أن الفوز باللقب الأفريقي كان سيمنحني مبلغًا كبيرًا، ولكننا نملك حياة واحدة فقط، وبالتالي المال ليس كل شيء، وبالنسبة لي أمر ثانوي، مشيرا إلى أنه قام بعمل جيد خلال فترة تدريبه للأهلي، مثل أي فريق قاده، موضحًا أن الحفاظ على علاقاته مع الأندية السابقة التي دربها أمر مهم بالنسبة لي".

ومن ناحية آخري شدد فايلر على التعامل الجيد من قبل الجميع معه في مصر ورضاهم عن عمله، موضحًا أنه استفاد من تجربته في مصر باكتساب خبرات جديدة والعمل في مناخ وثقافة مختلفة، وأن رحيله عن الأهلي لا يغلق الباب أمام تجارب أخرى خارج سويسرا، ولكنه الآن بحاجة للبقاء مع أسرته والعودة للمنزل، ثم الخروج مرة أخرى حال الوصول لعرض جديد، موضحًا أنه نجح مع أكبر فريق في أفريقيا.

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