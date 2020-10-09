الزمالك يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الرجاء.. وتأهيل خاص لأوناجم

استقر مسئولو الزمالك، على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربى يوم 18 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وأختتم الجهاز الإدارى التأشيرات وشراء المأكولات والمشروبات التى سيتم اصطحابها فى الرحلة خاصة مع وجود قلق من انتشار فيروس كورونا فى المغرب.









وبدأ الجهاز الطبى للزمالك، بعمل الإجراءات الطبية وعمل مسحات كورونا خلال الساعات المقبلة استعداداً للسفر الثلاثاء بعد الانتهاء من مباراة حرس الحدود فى الجولة 33 للدورى والمحدد لها الاثنين، حيث تقام مباراة الذهاب أمام الرجاء فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر الجارى، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه بالقاهرة.





وصعد الزمالك الى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الترجي التونسي، بعد أيام من التتويج بكأس السوبر الإفريقي على نغس الفريق ليواجه الرجاء المغربي.











