صلاح يزين التشكيلة المثالية لكتيبة ليفربول في آخر 28 عاما

اعتلى محمد صلاح نجمنا المصري صدارة التشكيلة المثالية لفريق ليفربول في آخر 28 عاما وفقا لما نشرته تقارير صحفية.





وذكر موقع "جول" العالمي في تقرير له اليوم إن التشكيلة المثالية لليفربول في الفترة من 1992 حتى الآن تضم أسماء مميزة ولامعة لعبت للريدز طيلة هذه الفترة.





وشهدت التشكيلة تواجد النجم المصري محمد صلاح، الذي توج بلقب هدف البريمير ليج في موسمين متتاليين، كما أنه صاحب أسرع وصول لعدد من الأهداف وهو 50 هدفا في 69 مباراة فقط.





وجاءت تشكيلة ليفربول الأفضل في آخر 28 عاما على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جيمي كاراجر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

a

خط الوسط: ستيفن جيرارد، تشابي ألونسو، ستيف ماكمانمان.





خط الهجوم: محمد صلاح، لويس سواريز، ساديو ماني.



