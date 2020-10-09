احتفالات أكتوبر وإعلان القوائم النهائية لمرشحي النواب.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 3 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020:



كشف أثري جديد



أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يوم السبت الماضي، عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة، قامت به البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وقد كشفت البعثة عن 3 آبار للدفن علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين 10 و12 مترا، بداخلهم 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق البعض.



وعن تفاصيل الكشف الأثري، أوضح الوزير أنه فى البداية تم الكشف عن 3 آبار بها 13 تابوتا، ثم تم الكشف عن 14 تابوتا آخرين بها، ليصل إجمالي عدد التوابيت المكتشفة حتى اليوم 59 تابوتا، لافتا إلى أن الكشف لم ينتهى بعد، فقد وجدنا طبقات من التوابيت والتى سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وأكد الدكتور خالد العناني أن التوابيت التي تم العثور عليها في حالة جيدة من الحفظ، وما زالت محتفظة بألوانها الأصلية، مشيرا إلى أن الدراسات المبدئية عليها أوضحت إلى أنها ترجع لعصر الأسرة 26 وأنها تخص مجموعة من الكهنة وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة في المجتمع، معلنا ان هذه التوابيت سيتم نقلها الى المتحف المصري الكبير لتعرض بالقاعة المقابلة للقاعة المخصصة لعرض خبيئة العساسيف والتي عثرت عليها البعثة الاثرية المصرية عام 2019 بالاقصر، حيث تم الكشف عن حوالي 32 تابوتا مغلقا لكنهة وكاهنات من الاسرة 22.



وأوضح الوزير أن هذا الكشف تضمن أيضا عشرات من التماثيل وليس توابيت فقط منها تمثال من البرونز "نفرتوم" والذي يعد من أروع ما يمكن.



وأشار الوزير إلى أنه تم الإعلان من قبل عن أكثر من كشف أثري بهذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح هرم زوسر أول بناء حجري فى التاريخ فى مارس الماضي بعد ترميمه الذي بدأ فى 2006 وتوقف فى 2011 واستكمل مرة أخري بتمويل مصري بتكلفة 150 مليون جنيه وذلك حفاظا على الآثار والتراث المصري.



وفاة عروسين بعد ساعات من زفافهما بالشرقية



فى يوم الأحد الماضى، تم الإعلان عن وفاة عروسين، بعد يوم واحد من زفافهما، فى إحدى قرى محافظة الشرقية، وكانت تلك الواقعة محط أنظار الكثير من المتابعين ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.



ففى قرية طحا المرج، التابعة لمركز ديرب نجم، جرت أحداث تلك الواقعة التى تحمل بين طياتها الكثير من الحزن والألم، والتى تم الكشف عنها، فى اليوم التالى ليوم الزفاف "الصباحية"، حينما أراد أهل العروسين زيارتهما، كما جرت العادة، وهكذا يتردد على منزل الزوجية العديد من الأهل والاقارب للتهنئة بالزواج، إذا بالعروسين لا يردان على هاتفيهما، كما أنهما لم يستجيبا لطرقات أهلهما على باب شقتهما، الأمر الذى أثار شكوك الأهالى، فاستدعوا مفتاحا احتياطيا كان بحوزة شقيقة العريس، وعندما تمكنوا من دخول الشقة، وبالبحث عن العروسين، عثر عليهما فى الحمام.



على الفور، جرى نقلهما إلى غرفة النوم، واستدعاء الطبيب الذى وقع عليهما الكشف الطبى، معلنا نبأ وفاتهما، فكانت الصدمة الشديدة التى خيمت على أهل العريس الذى كان يكافح منذ الصغر، والعروس التى كانت يتيمة الأبوين، واللذين لقيا ربهما بعد ساعات من زفافهما، الذى جاء نتاجا لقصة حب جمعتهما لنحو سنتين فى حياتهما، قبل أن تواصل جمعهما حتى فى الممات.



وبينما تكهن البعض بأن سبب الوفاة استنشاق غاز من السخان، أو حدوث ماس كهربائى، لم يعلن أحد من أسرتى العروسين، سببا أكيدا للوفاة، بينما أفادت مصادر أمنية بأن التقرير المبدئى أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، نتيجة استنشاق العروسين بخار الماء المنبعث من السخان.



احتفالات أكتوبر



وفي إطار احتفالات مصر، والقوات المسلحة، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما وضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وترأس السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



الرئيس يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام 2020 ويهديه للمصريين



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضى، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.



وقدم أبو الغيط للرئيس السيسي "درع العمل التنموي العربي لعام 2020"، وهي الجائزة التي تمنح سنويا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.



وقد أشاد الأمين العام للجامعة العربية بالنهج التنموي الشامل الذي يقوده الرئيس السيسي في مصر، والذي شكل نموذجا وتجربةً فريدة يحتذى بها في باقي البلدان العربية، وذلك بالاعتماد على إصلاح الأوضاع بشكل جذري ومستدام، مع إشراك المجتمع في إطار العملية التنموية، والتركيز على المجالات التي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصا تطوير البنية التحتية، وتشييد المجتمعات العمرانية جديدة، وتطوير قطاعي الطاقة والمياه، والارتقاء بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.



من جانبه، توجه الرئيس بالامتنان للجامعة العربية على هذا التقدير الرفيع، مؤكدا أن هذا الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية الشاملة التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.



وأكد الرئيس دعم مصر لجهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبى تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك، فضلا عن حشد الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في مختلف المجالات، خصوصا الشق التنموي، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.



إعلان القوائم النهائية لمرشحى مجلس النواب



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رسميا، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.



واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.



قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم



أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2020 - 2021.



ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.



وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.



كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحليةالعامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى 10 جنيهات، والحد الأقصى 85 جنيها.



ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.



ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.



كما أصدر وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2020 - 2021.



وشمل القرار على المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وجاءت كالتالي:



الصف الأول الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".



الصف الثاني الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".



الصف الثالث الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية، كتاب القيم واحترام الآخر".



ونص القرار على أن تطبق هذه المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بجميع مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات ) اعتبارًا من العام الدراسي 2020 - 2021.



كما نص القرار على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.



وبالنسبة لنظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، نص القرار على أن تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:



1- "يفوق التوقعات دائمًا": ويرمز له باللون الأزرق.



2- "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر.



3- "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر.



4- "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر.



وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.



تثبيت أسعار البنزين



قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير، الذى عُقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.



وأعلن مجلس الوزراء، فى بيان له، يوم الأربعاء الماضى، أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، فى السوق المحلية، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.



ووفقا للقرار، تم تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، ليتم البيع بالأسعار التالية:



- 6.25 جنيه، سعر لتر بنزين 80.



- 7.5 جنيه، سعر لتر بنزين 92.



- 8.5 جنيه، سعر لتر بنزين 95.



- 6.75 جنيه، سعر لتر السولار.



- 3900 جنيه، سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.



وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق، لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية، والمصداقية، من قبل اللجنة، تجاه المواطنين، حيث جرى إعلان هذه التوصية، والتوجه فى الربع السابق.



ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا، كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة، والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول، للعام المالي السابق، من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أن توصياتها وقراراتها، تهدف إلى تعزيز المصداقية، والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية، التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى، الرامى إلى خدمة المواطنين.



كما أكدت الجنة، فى تقريرها، على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي، وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.



وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة، تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات، ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، إذ إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.



السيطرة على حريق فى الجامع الأزهر



شب حريق، يوم الأربعاء الماضي، في الغرفة التي تعلو باب الصعايدة في الجامع الأزهر الشريف، وقد استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.



وكشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، لـ"الفجر" عن أسباب الحريق، موضحة أن الحريق سببه ماس كهربائي من مصباح في الغرفة الموجودة فوق باب الصعايدة، وأن الغرفة كانت خالية وتتم بها أعمال ترميم، وأنه لا خسائر في الجامع من أي نوع.



يذكر أن الغرفة من أعمال عبد الرحمن كتخدا عام 1776م، والتي تعتبر من الزيادات المهمة على الجامع، وكان من المقرر أن تستخدم كمكتبة بعد موافقة اللجنة الدائمة لحفظ الآثار الإسلامية.



وفاة النائبة منى منير



توفيت، مساء أمس الخميس، النائبة مني منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.



وكانت منى منير، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، بدائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.



ونعى النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب الأول، النائبة، ببالغ الحزن والأسى، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد المغفور لها بإذن الله تعالى، برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.



وفاة سامية زين العابدين



توفيت، اليوم الجمعة، سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة.



وتعتبر سامية زين العابدين، أحد أبرز الصحفيين العسكريين، وهى وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي، وقد وافتها المنية صباح اليوم.