ضبط 8 أشخاص خلال مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة في المنيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية
خبرًا زعمت خلاله حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا، وإضطلاع أحد أطراف المشاجرة بالتجمهر أمام منزل الطرف الآخر وقذفها بالحجارة وإتلاف بعض نوافذها بتحريض من آخرين.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بالمنيا بين طرفين (8أشخاص)، بسبب خلافات الجيرة على إثر لهو الأطفال تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بالأيدى والتراشق بالحجارة، مما نتج عنه حدوث إصابات بالطرفين "كدمات وإصابات سطحية".

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم جميعًا، وبالعرض على النيابة أبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح حفاظًا على أواصر الجيرة، وتم أخذ التعهد اللازم على الطرفين بعدم تعرض كلٍ منهما للآخر وتم صرفهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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