وزير الأوقاف: الدولة تواجه فوضى الجماعات الإرهابية بالبناء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات، ليس في دور العبادة فقط، مشيرا إلى أن ما حدث في محور المحمودية يشهد به أهل الإسكندرية جميعا. 

وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم افتتحوا مسجد الشهيد أحمد المنسي والذي يعتبر قدوة لأجيال متعاقبة من الشباب، منوها بأن الهيئة الهندسية أنشأت 8 مساجد على محور المحمودية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 7 مساجد في شمال سيناء.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تواجه فوضى ادعاءات الجماعات الإرهابية وكذبهم بالبناء والتشييد، منوها بأنه إذا تم هدم زاوية كانت في عرض الطريق وتعرقل محور التنمية، فأنه يتم بناء صرح بدلا منها.

وأوضح أن إجمالي عدد المساجد التي يتم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تصل إلى 350 مسجد، وهو رقم غير مسبوق في أي دولة.

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن ارتفاع قيمة عائدات الأوقاف هلال آخر 3 شهور، قائلا ً: "العائدات ارتفعت خلال آخر 3 شهور 315 مليون جنيه"، لافتًا إلى إن هيئة الأوقاف تمثل المحفظة المالية التي تدير مال الوقف، وتعمل على تحصيل الإيجارات واستحقاقات هيئة الأوقاف لدى المنتفعين من مال الوقف، مشيرًا إلى

وتابع "طايع"، خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة قامت بتحصيل 10.7مليون جنيه اليوم، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن جملة حصيلة الأوقاف عندما تولي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المسؤولية لم تكن تتخطى الـ 90 مليون جنيه، ولكن الإيرادات الآن تجاوزت 1.5 مليار سنويًا.

وأعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن تحقيقها رقمين قياسيين جديدين خلال شهر سبتمبر 2020م الأول أن شهر سبتمبر 2020م هو أعلى عائد شهري لشهر سبتمبر في تاريخ الهيئة والثاني أن الربع الأول من العام المالي 2020 2021 هو أعلى عائد للربع الأول من العام المالي في تاريخ الهيئة.

واضافت ان إجمالي إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي أشهر (7، 8، 9) 2020م مبلغ (315،384،749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا ) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39.9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019م، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي 2018م.

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية سبق أن حققت أرقامًا قياسية لإيرادات يونيه 2020م، ويوليه 2020م، وأغسطس 2020م، والعام المالي 2019 2020م.

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