تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا بالبساتين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
طالبت نيابة البساتين الجزئية تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا داخل منزلها بالبساتين، وإرسال تقرير عن سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أسرة الطفلة للاستماع إلي أقولهم.

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة البساتين يفيد العثور على طفلة قتيلة داخل شقتهم، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الضحية طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات، وأنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها في حبل داخل غرفتها.

وتم التصريح بدفن الضحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتحار طفلة الفجر البساتين أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صعوبة لحاق مدافع الأهلي المصاب بمواجهتي الوداد المغربي

منذ ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاة منى منير.. قائمة بالنواب الراحلين عن البرلمان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

غدًا.. مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

منذ نصف ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية في انتحار ربة منزل شنقا داخل منزلها بالبساتين

خلال 24 ساعة.. تحرير 4308 مخالفة مرورية بالجيزة

"شنق نفسه بحبل".. انتحار عامل بنزينة داخل مسكنه في 15 مايو

تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين

واقعة مؤسفة.. عامل ينتحر لعجزه عن تسديد دين بـ5000 جنيه بدار السلام

النيابة تستدعي أسرة فتاة انتحرت حرقا بالزاوية الحمراء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

12:31 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»