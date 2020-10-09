تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا بالبساتين

طالبت نيابة البساتين الجزئية تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا داخل منزلها بالبساتين، وإرسال تقرير عن سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أسرة الطفلة للاستماع إلي أقولهم.





البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة البساتين يفيد العثور على طفلة قتيلة داخل شقتهم، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الضحية طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات، وأنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها في حبل داخل غرفتها.





وتم التصريح بدفن الضحية.



