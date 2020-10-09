



اعرف الان خطوات تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على الدفعة الرابعة أكتوبر 2020





تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة من أجل الحصول على منحة 5000 الدفعة الرابعة التي يترقبها جميع المستفيدين المسجلين من قبل على موقع وزارة القوى العاملة، شعر بالحزن الشديد الكثير من المواطنين بعد انتهاء صرف الدفعة الثالثة من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة ونظراً لذلك أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في تصريح رسمي الأسبوع الماضي أنه يشعر بحاجة المواطنين والمعاناة التي يعيشون فيها ولذلك قرر أن تستمر صرف منحة 500 جنيه حتى نهاية 2020 المقدرة كلياً بمبلغ 1500 جنيه موزعة على مدار الثالث أشهر القادمة ومن ضمن هذه الأشهر أكتوبر الجاري وحتى ديسمبر القادم،تم مراسلة جميع المستفيدين من الثلاثة دفعات السابقة من أجل تحديث بياناتهم وعليكم اتباع الخطوات التالية للتعرف على كافة التفاصيل.





خطوات تحديث بيانات العمالة غير منتظمة

- يجب أولاً الدخول على موقع الوزارة من خلال الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة

- إدخال الرقم القومي.

- إضافة رقم المحمول.

- الضغط على دخول والبدء في تحديث البيانات والضغط على كلمة حفظ.





موعد صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة

حتى هذه اللحظة ليس هناك إصدار أو بيان رسمي يحدد موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وهذا لأن وزارة القوى العاملة تقوم بمراجعة بيانات المستفيدين وتخصيص المبالغ المستحقة للصرف وفور الإنتهاء يتم الإعلان مباشرتاً عن موعد الصرف للدفعة الرابعة من شهر أكتوبر ويرجى العلم عليكم متابعة كافة الرسائل الجديدة من أجل معرفة موعد الصرف والتي تأتي للمستفيدين قبل الصرف ب 24 ساعة وسرعة تحديث البيانات التي تنتهي يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري 2020 لكي تحصلون على الدفعات القادمة.



