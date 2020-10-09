ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك سلبيا مع وادي دجلة

اقتربت بطولة الدوري الممتاز الوصول لمحطتها الأخيرة بالموسم الحالي، وأصبح عبد الله السعيد نجم بيراميدز على أعتاب التتويج بلقب هداف النسخة الحالية من البطولة المحلية بعدما اعتلي صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويأتي في المركز الثاني خلف عبد الله السعيد والتر بواليا لاعب فريق الجونة برصيد 12 هدفًا متساويًا مع محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي، بينما يأتي خلفهما سيف الدين الجزيري برصيد 11 هدفًا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الهدافين بعد تعادل الزمالك سلبيا مع وادي دجلة في لقاء الجولة 32 من الدوري:-





1- عبد الله السعيد – بيراميدز 17 هدفا

2- والتر بواليا – الجونة 12 هدفا

3- محمد شريف – انبي 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري – المقاولون العرب – 11 هدفا

5- محمود علاء – الزمالك 10 أهداف

6- مصطفي محمد – الزمالك 9 أهداف

7- جون آنطوي – بيراميدز 9 أهداف

8- حسام حسن – سموحة 9 أهداف

9- وليد سليمان – الأهلي 8 أهداف

10- جونيور أجايي – الأهلي 7 أهداف





وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، وذلك منذ خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام فريق أسوان بهدف في الجولة الـ28 من البطولة.



