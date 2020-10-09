ربيع ياسين يصدم الجميع قبل أمم أفريقيا: الأندية ترفض انتقال لاعبيها للمنتخب (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
كـسـاب أحـمـد
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اعترف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، بوجود معوقات أمامه في تدريبه لمنتخب الشباب بسبب تعنت الأندية، قائلا: "هناك 16 لاعبا لم أستطع ضمهم من الأندية للمنتخب، رغم اقتراب بطولة الأمم الأفريقية الشهر المقبل".

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، إن الأندية تبرر رفضها لضم لاعبيها إلى المنتخب الوطني، بوجود نقص لديها في اللاعبين، مردفا: "أنا أقدم جيل لمصر جديد ومبشر وأدعمه وهذه اللعيبة وفرت ملايين على الأندية".

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن مجالس إدارة الأندية عليهم أن يعلموا أن مصر فوق الجميع، ولاسيما بعد حسم الأهلي للدوري المصري، متابعا: "مش عارف أعمل فرقة لحد الآن، بسبب الأندية.. وهناك أندية تركن لاعبيها ولا توافق على رحيلها للمنتخب الوطني".

هذا، وعبر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، عن استيائه من الأندية التي ترفض منحه لاعبين لتدعيم صفوف المنتخب.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات سابقة، أن الأندية المصرية ترفض إعطائه اللاعبين، مشيرا إلى أنه يعمل في ظروف صعبة ومستحيلة.

وشدد على ضرورة منحه لاعبين مميزين من أجل تحقيق النجاحات للمنتخب المصري، مؤكدا أنه تواصل مع اللجنة الخماسية من أجل حل هذه الأزمة.

وواصل، "أنا أقود تدريب منتخب وطني، لذا يجب مساعدتي ودعمي، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهدافنا".

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ربيع ياسين المنتخب الأندية أمم أفريقيا

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