أستاذ قانون دولي: مصر الدولة الوحيدة التي انتصرت في حربها ضد إسرائيل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن حزب الله لم يستطع حل أي مشكلة على مدار التاريخ، لافتا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتصرت في حربها ضد إسرائيل واستعادت أرضها، مضيفا أن فلسطين وسوريا ولبنان لم يحققوا أي انتصار عليهم كما فعلت قواتنا المسلحة وهذه حقائق تاريخية لن يستطع أحد انكارها. 

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد المنطقة بالكامل ومساندة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لمصر مساندة لجميع العرب.

وتابع أستاذ القانون الدولي: "أوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أظهر كذب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا أن الرئيس رد على كذب قناة الجزيرة والإخوان بأن إسرائيل هي من عبرت القناة أثناء حرب أكتوبر المجيدة قائلا: "لولا أن إسرائيل تم وجعها بشدة في هذه الحرب لما أعطتك الأرض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المملكة العربيه السعودية الفجر الجماعه الإرهابية

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 12 ساعة

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا توجه مناشدة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أكاديمي فلسطيني: "اليونسكو" ستتضرر ماديًا من الانسحاب الإسرائيلي والأمريكي

عبدالله المغازي: 110 دولة أشادت بملف حقوق الإنسان في مصر

أستاذ قانون دستوري يشكر السيسي: حافظ على كرامة المصريين

أستاذ القانون الدستوري: لم يستطع أحد تجاوز الخط الأحمر الذي وضعة السيسي في ليبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»