أستاذ قانون دولي: مصر الدولة الوحيدة التي انتصرت في حربها ضد إسرائيل

قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن حزب الله لم يستطع حل أي مشكلة على مدار التاريخ، لافتا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتصرت في حربها ضد إسرائيل واستعادت أرضها، مضيفا أن فلسطين وسوريا ولبنان لم يحققوا أي انتصار عليهم كما فعلت قواتنا المسلحة وهذه حقائق تاريخية لن يستطع أحد انكارها.





وأضاف "المغازي"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد المنطقة بالكامل ومساندة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لمصر مساندة لجميع العرب.



