محمد موسى: مؤتمر ترشح مصطفى ثابت لـ"النواب" حاجة مبهرة

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن سعادته لترشح الكاتب الصحفي الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر لعضوية مجلس النواب.





وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن منافسات انتخابات مجلس النواب بدأت تشتد بمختلف المحافظات، مشيدا بالمؤتمر الشعبي الحاشد الذي دشنه الدكتور مصطفي ثابت لإعلان ترشحه لانتخابات مجلس النواب بدائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم بشكل رسمي.





وأضاف موسى: "الحقيقة عندما وصلت قريته (الروبيات) لم أكن أتصور حجم هذا التأييد الذي يلقاه الزميل الدكتور مصطفي ثابت من أهالي دائرته شفت آلاف البشر من جميع أنحاء قرى طامية وسنورس".



