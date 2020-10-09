جابر طايع: افتتاح مساجد تحمل أسماء الشهداء أكبر رد على الإخوان (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاح مساجد تحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، يعد أكبر رد ودليل على جماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين، وتروج لشائعات هدم المساجد في مصر، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 344 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، متابعا: "هذه المساجد تم بنائها وتشييدها في العام الأخير".





وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري يقف خلف الجيش المصري ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.





ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة كما تحافظ على بناء المساجد تعمل أيضًا على ما يقال على المنابر، بحيث يكون بعيدًا عن الدعاية الانتخابية وتشدد دائمًا على منع ذلك تمامًا.





هذا، ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب العاشرة صباحًا.





ويؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة، ثم يتوجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويؤدي به خطبة الجمعة تحت عنوان: " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".



