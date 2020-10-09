خبير داجني يضع 10 مطالب لإنقاذ القطاع (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حدد المهندس محمود العناني، خبير صناعة الدواجن، 10 مطالب لإنقاذ الصناعة من المشكلات التي تواجهها، أهمها تعيين مدير تنفيذي لاتحاد منتجي الدواجن، واقتصار تولي رئاسة الاتحاد على لدورة واحدة فقط. 

وأضاف "العناني" خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، ضرورة تعيين مدير تنفيذي، ووضع قاعدة بيانات لكل حلقات الصناعة، واقتصار العضوية على ممثل واحد لكل شركة، وتوسيع قاعدة العضوية للمربين. 

وأوضح خبير صناعة الدواجن، على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن ضبط عمليات استيراد الدواجن بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، واستغلال صندوق دعم الصناعة للتوسع في الإنتاج الداجني مع انشاء مركز تدريب لتربية الدواجن واستقدام خبراء عالميين في الصناعة للاستفادة منهم ووضع خطة لتسويق الدواجن تتولاها شركة مصرية.

أسعار الدواجن
ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-10-2020، في الأسواق المحلية وذلك بعد تسجيلها تراجعات يومية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع المعروض منها.

وتراوح الكيلو الأبيض بين 21و24 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن قرار عودة تصدير الدواجن فرصة للمستثمرين وصغار المربين لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بهم.

وأكد "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" على ضرورة النظر في السعر العادل بالنسبة للمربي لضمان استمرارية الإنتاجية.

وأشار أن هناك وفرة في إنتاج مصر من الدواجن، مستطردًا: "نصيب الفرد من الدواجن يصل إلى ما يزيد عن 21 كيلو وهو ما يؤكد أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي، ولكن ما نحتاجه الآن هو ضبط السعر العادل للمربي حتى لا يحدث خلل".

وفي تصريحات سابقة أكد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن أسعار الدواجن في مصر لن تتأثر في حالة استأنف عمليات تصديرها للخارج خاصة مع ارتفاع مخزوناتها.

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