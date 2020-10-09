أسعار الذهب اليوم الجمعة 9- 10- 2020.. 5 جنيهات ارتفاع بالمعدن الأصفر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 9-10-2020، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 825 جنيها وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:



أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 707.25 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 825 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  942.75 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6600 جنيه.

سعر الذهب العالمي:


تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات أمس الخميس، مع استقرار الدولار وآمال التحفيز الأمريكي.

وساهمت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس لتقديم مساعدات لقطاع الطيران وبرنامج دعم الأجور في تجدد آمال المزيد من التحفيز.


لكن نانسي نيلوسي رئيسة مجلس النواب، أشارت إلى أن الديمقراطيين لن يقوموا بتمرير حزمة تحفيزية صغيرة لشركات الطيران فقط.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، بنسبة 24 بالمائة هذا العام، مدعومًا بحوافز ضخمة من جانب الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

 

ومن جانبه، حذر الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير من أن عدم تقديم التحفيز المالي يهدد وتيرة تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1894.10 دولار للأوقية.

 

و زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1891.24 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 93.58.

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