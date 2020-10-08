سيد عبد الحفيظ يرد على أزمة الأهلي المزمنة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:54 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسباب كثرة تكرار إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأثارت إصابة محمد محمود الأخيرة، وخضوعه لجراحة عاجلة في غضروف الركبة، غضب كبير في الوسط الرياضي وبين جماهير الأهلي بشكل خاص، بعد استمرار غياب اللاعب لما يقرب من موسمين.

وأوضح مدير الكرة، أن الفريق يدرس جدية تغيير سياسة علاج اللاعبين المصابين في ألمانيا، بعد معاودة الإصابات في فترة قصيرة من عودة اللاعبين.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، أن الفريق غير موفق في العلاج بألمانيا، ومن الممكن أن نعيد حسابتنا في أماكن أخرى في العالم، أو العلاج داخل مصر مع أطباء كبار.

وعن أداء الأهلي مع بيتسو موسيماني وأسباب تعيينه قال: "كلنا نعرف شخصية موسيماني وإمكانياته وقدراته، هو أتى بسبب سيرته الذاتية وخبراته الإفريقية ومعرفته بكرة شمال القارة".



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