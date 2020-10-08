غداً.. ماراثون للدراجات الهوائية وتكريم لأبطال أكتوبر احتفالاً بذكرى الانتصار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:16 م
محمد عزام
Advertisements

ينظم حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، في الرابعة عصر غداً الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية في إطار إحتفالات الذكرى ال47 لنصر السادس من أكتوبر، بمشاركة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود حسين، وحسن عمار، مرشحا القائمة الوطنية والمقعد الفردي بمجلس النواب 2020، وكافة قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

كما سيقوم حزب مستقبل وطن، بتكريم عدد من أبطال أكتوبر أبناء محافظة بورسعيد، وذلك في التاسعة من مساء الغد، بالمقر الرئيسي للحزب بنطاق حي الشرق، وذلك في اطار توجيهات المهندس اشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.

ومن جانبه أكد "اللمعي"، أن ماراثون الدراجات الهوائيةالذي يتم تنظيمه غدًا، يبدأ َن حجر ديلسيبس بمشاركة المئات، يأتي استكمالًا لإحتفالات نصر أكتوبر 1973، ورسالة قوية من شباب مصر كتهنئة منهم لأبطال أكتوبر وذويهم، من نابع شعورهم بالفخر والعزة والكرامة لهذا الإنتصار العظيم، وتأييدًا للقيادة السياسية بكافة اجرءاتها وقراراتها التي تتخذها لصالح الوطن.

وأوضح "اللمعي"، أن الحزب سينظم أيضًا فعالية لتكريم أبطال أكتوبر من أبناء محافظة بورسعيد، لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن أرض وطننا الحبيب مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 6 ساعات

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ يوم

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على ضم «نجم الزمالك الأول» للمنتخب

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن ببورسعيد ينظم معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

حزب مستقبل وطن ينظم عدة فعاليات على مستوى الجمهورية

"مستقبل وطن" ينظم ماراثون للدرجات بمصر الجديدة

مستقبل وطن ينظم ماراثون للدراجات بـ15 مايو تحت شعار "لا للإدمان" (فيديو)

"حملات تجميل ومواد غذائية".. أنشطة "مستقبل وطن" في المحافظات خلال 24 ساعة

"مستقبل وطن" بورسعيد يبدأ جولاته الدعائية للترشح على القائمة والفردي لمجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:30 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»