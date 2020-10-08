غداً.. ماراثون للدراجات الهوائية وتكريم لأبطال أكتوبر احتفالاً بذكرى الانتصار

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ينظم حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، في الرابعة عصر غداً الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية في إطار إحتفالات الذكرى ال47 لنصر السادس من أكتوبر، بمشاركة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود حسين، وحسن عمار، مرشحا القائمة الوطنية والمقعد الفردي بمجلس النواب 2020، وكافة قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.



كما سيقوم حزب مستقبل وطن، بتكريم عدد من أبطال أكتوبر أبناء محافظة بورسعيد، وذلك في التاسعة من مساء الغد، بالمقر الرئيسي للحزب بنطاق حي الشرق، وذلك في اطار توجيهات المهندس اشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.



ومن جانبه أكد "اللمعي"، أن ماراثون الدراجات الهوائيةالذي يتم تنظيمه غدًا، يبدأ َن حجر ديلسيبس بمشاركة المئات، يأتي استكمالًا لإحتفالات نصر أكتوبر 1973، ورسالة قوية من شباب مصر كتهنئة منهم لأبطال أكتوبر وذويهم، من نابع شعورهم بالفخر والعزة والكرامة لهذا الإنتصار العظيم، وتأييدًا للقيادة السياسية بكافة اجرءاتها وقراراتها التي تتخذها لصالح الوطن.



وأوضح "اللمعي"، أن الحزب سينظم أيضًا فعالية لتكريم أبطال أكتوبر من أبناء محافظة بورسعيد، لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن أرض وطننا الحبيب مصر.