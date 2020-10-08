الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة بالدوري

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد “زيزو” ومصطفى فتحي وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين في وسط الملعب بدون خطورة قبل أن يباغت دجلة بهجمة خاطفة تصل بينية خلف دفاع الزمالك لرفيق كابو الذي انفرد بمرمى أبوجبل وسددها قوية لكن يتألق الحارس ويخرجها لركنية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .





ومرت الركنية عرضية بدون خطورة ويدخل الجهاز الطبي لعلاج محمد عبدالغني الذي اشترك في لعبة مع لاعب دجلة وسقط الثنائي على الأرض .





ورد الزمالك بمحاولة عن طريق كاسونجو في الجانب الأيسر الذي نجح في المرور من بيكهام وتحويلها عرضية يحاول عليها مصطفى محمد لكنها تمر بدون خطورة .





ومرر مصطفى فتحي عرضية من الجانب الأيمن استقبلها مصطفى محمد على صدره وحاول تسديدها مباشرة في المرمى لكنها تعلو العارضة وتخرج بعيدا في الدقيقة 12 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب وسط الملعب بسيطرة ميدانية للزمالك ومحاولات لفتح ثغرة ويخطف زيزو الكرة من الجانب الأيمن يحولها عرضية متقنة داخل المنطقة يلعبها كاسونجو برأسية يتصدى لها عبدالمنصف في الدقيقة 16 من عمر المباراة .





ويعتمد الزمالك على التحضير الكثير على حدود المنطقة ويستلم زيزو الكرة على حدود المنطقة ويسددها قوية يتصدى لها حارس دجلة في الدقيقة 20 من عمر المباراة .





ويكثف الزمالك من محاولاته ويمر حازم إمام من الجانب الأيمن مرت عرضية شتتها الدفاع لركنية من الجانب الأيمن مرت عرضية وسط دربكة دفاعية وحاول عليها كاسونجو لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 23 من عمر المباراة .





وتهدأ المباراة من جديد في وسط الملعب بين الفريقين ويحاول دجلة الهجوم من الجانب الأيسر وتمر كرة عرضية يشتتها جمعة لركنية مرت بدون خطورة في يد أبوجبل .





ويوقف حكم المباراة اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين قبل أن تعود ويتم استئناف اللعب من جديد بمحاولات من جانب الفريقين للسيطرة على اللعب في وسط الملعب ولكن بدون خطورة .





وينطلق مصطفى فتحي بالكرة من الجانب الأيمن لكنها تطول منه وتفقد خطورتها ويرد دجلة بهجمة من وسط الملعب ويحصل على ركلة حرة تمر داخل المنطقة بدون خطورة .





ويحصل مصطفى فتحي على ركلة حرة من الجانب الأيمن تمر عرضية يشتتها دفاع دجلة وترتد لزيزو الذي يحولها عرضية ويشتتها الدفاع من جديد بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة .





وتستمر المحاولات وسط الملعب من جانب الفريقين ويحصل محمد حسن على بطاقة صفراء بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي دجلة في الدقيقة 44 من عمر المباراة .





ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول شهدت هجمة خاطفة لدجلة بين رفيق كابو وعبدالكبير الوادي لكن تنتهي قبل وصولها المنطقة ويحاول الزمالك الرد بكرة سريعة تنتهي في وسط الملعب أيضا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .





ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول إسلام جابر وأحمد عيد ومحمد أوناجم بدلا من حازم إمام ومحمد حسن ومصطفى فتحي لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في الشوط الثاني .





وبدأ دجلة مباغتا بتسديدة من عبدالكبير الوادي لكنها سهلة في يد أبوجبل في الدقيقة 46 من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بهجمة منظمة يحولها زيزو لجمعة الذي أرسلها عرضية وأعادها مصطفى محمد للقادم من الخلف طارق حامد الذي سددها لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة .





ويحصل زيزو على ركلة حرة على حدود المنطقة يلعبها طولية ويشتتها الدفاع ويستمر ضغط الزمالك من الجانبين عن طريق جابر واوناجم وزيزو بالتناوب ويرسل عيد كرة عرضية يحولها كاسونجو داخل المنطقة لكن يشتتها الدفاع قبل أن تشكل خطورة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد كرة مشتركة في وسط الملعب مع أحد لاعبي دجلة ويرد عبدالكبير وادي بتسديدة من داخل المنطقة ينقذها أبوجبل إلى ركنية في الدقيقة 52 من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بهجمة خاطفة لاوناجم الذي حولها عرضية مرت من أمام كاسونجو داخل المنطقة فرصة خطيرة ويحاول يعيدها زيزو لكنها مرت بدون خطورة .





ويتوغل زيزو في دفاعات دجلة ثم مررها لعيد الذي حولها عرضية لكنها بدون خطورة بعدها عرضية من زيزو متقنة على رأس مصطفى محمد الذي حولها قوية تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 55 من عمر المباراة .





ويسدد زيزو كرة من على حدود المنطقة يتصدى لها عبدالمنصف بثبات بعدها يرد دجلة بهجمة واعدة ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها أحمد سعيد بتسديدة مباشرة لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 60 من عمر المباراة .





ويتوغل أوناجم في الجانب الأيمن ويمر من بيكهام ليتعرض للإعاقة ويحصل على ركلة حرة ينفذها جمعة عرضية مرت من الجميع لتخرج بعيدا في الدقيقة 64 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك التحضير من الجانب الأيمن ويحصل الفريق على ركنية مرت عرضية من زيزو ترتد داخل المنطقة من جديد لكن في يد عبدالمنصف بدون خطورة بعدها تسديدة من مصطفى محمد على حدود المنطقة لكنها بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 70 من عمر المباراة .





ويخطف مروان حمدي الكرة من الونش وينفرد بالمرمى وتسديدة قوية ينقذها أبوجبل على مرتين في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليرد الزمالك بهجمة سريعة عن طريق زيزو ومصطفى محمد لكنها تصل سهلة ليد عبدالمنصف .





ومرر زيزو كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت من الجميع وتستمر معها محاولات الزمالك من جانبي الملعب ويحصل زيزو على ركلة حرة من الجانب الأيسر مرت عرضية يتصدى لها عبدالمنصف بثبات .





ويوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل في الدقيقة 75 قبل أن يعود ويستأنف اللعب من جديد وينحصر اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين .





ويحاول كاسونجو على كرة من أمام المنطقة ويحصل على ركلة حرة تمر قصيرة داخل المنطقة لكن يشتتها الدفاع بعدها يتوغل جمعة بمحاولة يشتتها الدفاع لركنية مرت عرضية ومحاولة من الزمالك لكن يشتتها عبدالمنصف بقبضة اليد وتنتهي معها الخطورة في الدقيقة 79 من عمر المباراة .





ويتسلم كاسونجو الكرة على حدود المنطقة ويهيئها لنفسه للتسديد لكن يشتتها الدفاع قبل السيطرة عليها بعدها يمرر مصطفى محمد كرة لأوناجم لكنها تطول وتخرج بعيدا في الدقيقة 83 من عمر المباراة .





ويعتمد دجلة على التمريرات القصيرة لاستنزاف الوقت فيما يسعى الزمالك لفتح اللعب من جانبي الملعب رغم التكتل الدفاعي للفريق الدجلاوي .





وتشهد الدقيقة 85 أخطر فرص الزمالك في المباراة بعد عرضية من أوناجم تصل لكاسونجو الذي لعبها رأسية ترتطم بالعارضة لكن الحكم أشار لوقوع المهاجم الكونغولي في مصيدة التسلل .





ويدفع الجهاز الفني بعمر السعيد بدلا من كاسونجو لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 86 من عمر المباراة .





ويتوغل السعيد في دفاعات دجلة ويتعرض للإعاقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب دون خطأ ويحاول الزمالك من جديد عن طريق أوناجم الذي مررها عرضية يشتتها الدفاع قبل أن تصل لمصطفى محمد .





ويمرر جمعة كرة بينية لمصطفى محمد داخل المنطقة الذي سددها قوية لكن يتصدى لها عبدالمنصف بثبات في الدقيقة 88 من عمر المباراة .





ويسدد طارق حامد كرة بعيدة تمر بجوار القائم الأيمن لدجلة ويشير الحكم لاحتساب 7 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني .





ويواصل الزمالك محاولاته من الجانب الأيمن ويمررها أوناجم عرضية متقنة يشتتها الدفاع لركنية مرت من زيزو عرضية وارتدت لأوناجم من جديد الذي حاول تسديدها لكنها تمر بعيدا عن المرمى .





ويتوغل عبدالله جمعة داخل المنطقة من الجانب الأيسر ويمررها أرضية رائعة لإسلام جابر القادم من الخلف لكنه سددها عالية وتضيع فرصة جديدة للزمالك .





وتتوالى المحاولات الزملكاوية ومن كرة عرضية لإسلام جابر يسددها السعيد برأسية رائعة ينقذها عبدالمنصف ببراعة لركنية لتضيع فرصة محققة للزمالك من جديد .





ويمرر اوناجم عرضية يشتتها الدفاع بعدها يحصل جمعة على ركلة حرة تمر عرضية تصل ليد عبدالمنصف في النهاية .





ومرت اللحظات الأخيرة من عمر المباراة دون خطورة من جانب الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.



