شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:50 م
أمنية فوزي
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نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها.
وقالت الفتاة: "ماما كانت بتصحيني عشان أنزل التمرين وكنت مصدعة قولتلها لا مش قادرة أنزل، قالتلي لما أرجع من برا هضربك بعصاية خشب وهقول لبابا يضربك بعصاية خشب، ورجعوا وضربوني".
وتابعت: "كنت أعرف واحد من التيك توك اسمه أحمد ونزلت القاهرة عشان أقابله بس مليقيتهوش، قابلت واحد صعبت عليه وأخدني ووداني عند أسرته وكان محترم وعاملني كويس".
وقالت الفتاة: "ماما كانت بتصحيني عشان أنزل التمرين وكنت مصدعة قولتلها لا مش قادرة أنزل، قالتلي لما أرجع من برا هضربك بعصاية خشب وهقول لبابا يضربك بعصاية خشب، ورجعوا وضربوني".
وتابعت: "كنت أعرف واحد من التيك توك اسمه أحمد ونزلت القاهرة عشان أقابله بس مليقيتهوش، قابلت واحد صعبت عليه وأخدني ووداني عند أسرته وكان محترم وعاملني كويس".
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