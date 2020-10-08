البابا تواضروس: وجود قانون لبناء الكنائس بداية جديدة (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:35 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة بدأت تاخذ منحنى جديد، مستدلا بأنه أصبح هناك قانون لبناء المساجد، معلقا أن الكنائس كانت الشيىء الوحيد الذي ليس له قانون وكان بناء كنيسة مشكلة كبيرة لعدم وجود قانون.

وأشار "تواضروس"، خلال كلمته بتدشين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة بشائر الخير 3 المذاعة خاص بفضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن وجود قانون لبناء الكنائس يعتبر بداية جديدة، منوها بأنه تم انتخاب 39 عضو مسيحي في مجلس النواب المنعقد حاليا، والمجلس الذي يسبقه كان به عضو مسيحي واحد.

وأشاد بافتتاح القيادة السياسية افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في نفس يوم افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلقا: "مسمعناش عن الموضوع ده قبل كده".

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دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلٍّ.

وقد دشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس، وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الإلهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات.

وهنأ البابا تواضروس الثانى شعب الكنيسة بالتدشين قائلا: إن هذه الكنيسة شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قام بتفقد الكنيسة خلال حفل افتتاح مدينة بشاير الخير، وهو أمر لا يحدث بكل الكنائس ولذلك فهى كنيسة تميزت بتلك الزيارة، مشيدا بفكر الرئيس السيسى فى إنشاء الكنيسة فى الجهه المقابلة للمسجد، وبينهما 3 مدارس لغرس الروح الوطنية وفكر الوطن الواحد بين نفوس الطلاب بالمدارس.

وكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، أنشأت بمدينة بشاير الخير 3 بالقبارى، وتعد الكاتدرائية الوحيدة التى تم إنشاؤها غرب الإسكندرية، وتشمل الكاتدرائية مبنى كنسى وهو الكاتدرائية باسم السيدة العذراء والآنبا كاراس، ومبنى خدمى ملحق به على مساحة إجمالية 3200 متر مربع، والكنيسة تسع 900 مصل، وتم إنشاؤها على شكل قبة من الداخل لتكون أول كتدرائية فى منطقة غرب الإسكندرية، وقد تم الانتهاء من الآعمال الإنشائية بالكنيسة ووضع المقاعد الخاصة بالمصلين، ورسم الأيقونات واللوحات الجدارية، ورسم الآيقونات المميزة لقبة الكنيسة وحجاب الهيكل.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ حيث يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام.

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