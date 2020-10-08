البدري يستقر على ضم «نجم الزمالك الأول» للمنتخب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر بقيادة حسام البدري، لمواجهة توجو المقررة في نوفمبر المقبل.

البدري يقرر ضم زيزو لقائمة منتخب مصر

كشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أن حسام البدري المدير الفني استقر على أن يكون أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضمن المعسكر المقبل الذي سيحدد موعده الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وظهر «زيزو»  بمستوى متميز خلال مباريات الزمالك سواء في الدوري الممتاز أو بطولة دوري الأبطال الإفريقي رفقة القلعة البيضاء.

وسجل أحمد السيد زيزو هدف عالمي في شباك سموحة يوم الإثنين الماضي، ليقود الفريق الأبيض إلى التأهل إلى الدو ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

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منتخب مصر زيزو حسام البدري الزمالك

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