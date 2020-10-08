مصادرة الممتلكات واحتجاز الصحفيين.. الديكتاتور التركي يواصل قمع معارضيه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:38 م
اردوغان
اردوغان
محمد عوده
Advertisements
لا يكف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن قمع معارضيه، والتنكيل بهم، استمرارا للسياسات التى ينتهجها ضد الشعب التركى بشكل عام، ومعارضيه بشكل خاص، وهو أحد أهم الأسباب وراء الغضب الشعبى والسياسى تجاه نظام أردوغان.

أردوغان ينكل بصحفي معارض

فالديكتاتور التركى، الذى يكن عداوة شخصية للصحفي التركى المخضرم، جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، والذى يقيم حاليًا فى ألمانيا، لم يكن ذات يوم من أنصار حرية الرأى والتعبير، كما لم يكن ليترك خصومه دون أن تطالهم أيادى القمع والاعتقال.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تسبب الفيلم الوثائقى الذى أعده دوندار، تحت عنوان "أطول يوم فى حياة أردوغان"، والذى كشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة، فى ليلة 17 ديسمبر 2013 المثيرة، عندما شنت القوات الأمنية العملية الصادمة ضد أبناء وزراء حكومته، ورجال أعمال مقربين منه، فيما عرف بـ"تحقيقات الفساد والرشوة"، فى غضب أردوغان، الذى حول الأمر إلى عداوة شخصية بينه وبين الكاتب التركى، الذى فضح أيضا قضية شاحنات المخابرات، حين نشر لقطات مصورة، تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركى أسلحة إلى الجماعات الجهادية فى سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".

وبعد نشر ذلك التقرير، استشاط أردوغان غضبا، قائلا: "سيدفع الثمن باهظًا"، يقصد بذلك الصحفى دوندار، وبالفعل، تم اعتقاله على الفور، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر، فى مايو 2016، بعد أن وجهت إليه تهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وعندما أفرجت عنه المحكمة الدستورية، فى وقت لاحق، قال أردوغان: "لا أقبل هذا، ولا أحترم قرارات المحكمة الدستورية".

كما منعت السلطات التركية الوصول إلى موقع "جان دوندار" الإخبارى، الذى يديره من ألمانيا، وحاول أردوغان ابتزازه عبر احتجاز زوجته كرهينة لإجباره على العودة، لكنها تمكنت فى نهاية المطاف من الفرار إلى مقر إقامة زوجها فى ألمانيا، بعد انفصال قسرى دام لنحو 3 أعوام.

وشهد، أمس الأربعاء، أحد فصول العداوة التى يكنها أردوغان ونظامه، للصحفى دوندار، إذ قررت المحكمة الجنائية فى إسطنبول، مصادرة جميع ممتلكات، الصحفى التركى جان دوندار، بعدما أمهلته 15 يوما للمثول أمامها فى قرار صدر الشهر الماضى، وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة، ستستولى السلطات التركية على 3 عقارات فى إسطنبول، وأنقرة، ومقاطعة موغلا الجنوبية، مملوكة للصحفى دوندار، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدًا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

اعتقال 4 صحفيين واحتجازهم بدون سند قانونى

لم يكتفِ أردوغان ونظامه وسلطاته، بذلك فحسب، وإنما اعتقلت قوات الأمن، 4 من الصحفيين، يوم الثلاثاء الماضى، ومددت السلطات التركية احتجازهم، أمس الأربعاء، على الرغم من تقديم أى ذريعة قانونية، أو أسباب تقضى باعتقالهم واحتجازهم.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كانت ولاية فان قد فرضت حظر نشر فى التحقيق الذى يخضع له الصحفيون الأربعة، الذين يعمل اثنان منهم لصالح وكالة "Mezopotamya" للأنباء، بينما يعمل الاثنان الآخران كمراسلين لموقع "Jinnews" الإخبارى.

وفيما مددت نيابة فان قرار احتجاز الصحفيين الأربعة، نقل أوميت داده، نائب حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل الحزب، عن جميل أوغور، وهو أحد الصحفيين المحتجزين، بعد لقاء جمعهما، قوله: "إن سبب استهدافنا من قبل السلطات القضائية الخاضعة لإرادة السلطة ليس إلا تركيزنا بشجاعة على واقعة إلقاء مواطنين من الأكراد من مروحية عسكرية، وقيامنا بتوثيق ذلك بالأدلة والبراهين".

وأضاف الصحفى جميل أوغور، فى تصريحاته التى نقلها عنه أوميت داده: "احتجازنا غير قانونى، فليس هناك أى جريمة ارتكبناها لكى يتم اعتقالنا، فالقوات الأمنية لم تعثر على أى عنصر جريمة أثناء عملية التفتيش التى أجرتها فى كل من منازلنا وأماكن عملنا فى وكالة الأنباء أو موقع Jinnews الإخبارى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قمع معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي التنكيل بصحفيين فى تركيا احتجاز صحفيين بتركيا أردوغان

أخبار تهمك

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعتين

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان في ألمانيا.. رحلة "محرجة" واحتجاجات ضد "الديكتاتور"

صحفي تركي: أردوغان كذب على العالم

مي سمير تكتب: أردوغان.. أدلة التحالف مع عصابات المافيا التركية

نيويورك تايمز: أردوغان يمجد خاشقجي ويسحق الصحفيين والمعارضين في تركيا

"حبس صحفية بسبب تغريدة".. أبرز مشاهد قمع "أردوغان" للأتراك

بالأرقام.. تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم بعهد "أردوغان"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»