الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

دخل نادي بيراميدز سبورت في منافسة شرسة مع نظيره نادي الزمالك، للحصول على خدمات واحد من هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وأبدى الفارس الأبيض، في وقت سابق رغبته في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم الجديد.





وتلقى وادي خلال الساعات الماضية، اتصالًا من جانب نادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه حول اللعب مع الفريق السماوي بالموسم المقبل.





ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما يواصل بيراميدز استعداداته لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.



