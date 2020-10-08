الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
دخل نادي بيراميدز سبورت في منافسة شرسة مع نظيره نادي الزمالك، للحصول على خدمات واحد من هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأبدى الفارس الأبيض، في وقت سابق رغبته في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم الجديد.

وتلقى وادي خلال الساعات الماضية، اتصالًا من جانب نادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه حول اللعب مع الفريق السماوي بالموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما يواصل بيراميدز استعداداته لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي بيراميدز المصري الزمالك

أخبار تهمك

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ 43 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ ساعة و نصف

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تأجيل مباريات نصف النهائي.. كيف جاءت نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي إفريقيا هذا الموسم؟

كاف يعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

رسميا.. الكاميرون تعتذر عن استضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»