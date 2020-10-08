6 مواجهات قوية للزمالك تشهد غياب فرجاني ساسي

يغيب الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن 6 مواجهات لفريقه في المسابقات المحلية.





غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك





وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ساسي بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز.





وكان فرجاني ساسي قد تعدى على الحكم أمين عمر، في لقاء المصري البورسعيدي، وهو ما تم ذكره في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.

وبهذا القرار يغيب ساسى عن 4 مواجهات فى الدورى، ومباراتين فى كأس مصر.





غاب ساسى عن مباراة فريقه يوم الإثنين الماضي، أمام سموحة فى دور الـ 16 ببطولة الكأس، كما يغيب عن مواجهات الدورى أمام كلاً من وادى دجلة، وحرس الحدود، والإسماعيلي.





ويغيب ساسي عن مواجهة فريقه أمام نادى مصر فى دور الـ 8 بالكأس، وحال تأهل الأبيض لنصف النهائى سيغيب عن المباراة أيضًا ، بينما يلحق بنهائى الكأس ويشارك فى حالة وصول الزمالك.











