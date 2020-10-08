المال مقابل الحماية.. أردوغان يبتز تميم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:01 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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يمارس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لعبة الابتزاز على حلفائه قبل أعدائه، وذلك من أجل الحصول على المال لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

ووفق المعارضة التركية، فإن الهدف من زيارة أردوغان للدوحة ولقاء تميم بن حمد هو نفس ابتزاز الأموال ، فأردوغان استنزف أكثر من 30 مليار دولار من الدوحة هذا العام بحجة الاستثمار.

 

ونقلت قناة "مداد نيوز" اتهام المعارضون من الجانبين حكومة تميم بالتلاعب بأموال القطريين حتى أنها لجأت إلى الدين الداخلي لمواجهة أزمة السيولة في ظل الابتزاز التركي وفاتورة التدخل الإرهابي في شؤون عدد من الدول.

 

وقالت القناة إن الدوحة باتت تشبه ولاية تابعة  للسلطة المركزية في أنقرة، فتركيا تسيطر على  المياه الإقليمية القطري بعد أن منحتها الدوحة حرية الحركة والنشاط فيها دون الرجوع لأحد، إضافة للقاعدة العسكرية الأكبر التي شيدها النظام القطري للأتراك، فضلاً عن الأموال المهولة التي تدفعها قطر لتركيا لدعمها اقتصاديا.

 

وتدفع قطر مقابلا ماليا للقوات التركية في الشمال السوري وتمول جماعات تقاتل تحت لواء النظام التركي ،بالإضافة إلى مئات المشاريع للأتراك في قطر دون مناقصات.

 

ويدفع تميم لتركيا مقابل حماية عرشه من السقوط عبر قوات أردوغان المنتشرة فى الدوحة منذ سنوات ويفوق عددها 10 آلاف جندى يستغلهم تميم لقمع أي احتجاج ضده.

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