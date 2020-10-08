البدري بريء من عدم إقامة معسكر أكتوبر لمنتخب مصر.. واللجنة الخماسية تتحمل المسؤولية





وسط غياب المنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، عن فترة التوقف الدولي، التي بدأت يوم 5 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري، حرصت المنتخبات التي تقع مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر لها العام المقبل في الكاميرون، على خوض وديات استعدادا لجولة التصفيات في شهر نوفمبر المقبل.





وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات كينيا، وجزر القمر، وتوجو.





واستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل مع كينيا وجزر على التوالي، لنجد أنفسنا في موقف محرج قبل مواجهتي توجو المقرر لهما الشهر المقبل، واللتان سيحددان مصير المنتخب من التواجد أو الغياب عن كان 2021.





واكتفت اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على مشاهدة استعدادات المنتخبات التي تقع مع المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي الجارية حاليا، دون التدخل لتوفير معسكر أو مباريات ودية تجهز الفراعنة لمواجهتي توجر المصيرتين، خلال شهر نوفمبر المقبل.





ومع غياب الفراعنة عن فترة التوقف الدولي، تخوض منتخبات مجموعتنا بالتصفيات مباريات تحضيرية، على مدار الأيام المقلة، حيث سيلاقي منتخب كينيا نظيره زامبيا، يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، بينما يواجه جزر القمر منتخب ليبيا، يوم الأحد 11 من الشهر ذاته، فيما يواجه توجو نظيره السودان، يوم الإثنين المقبل.



