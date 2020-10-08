الصحة: الكشف على 161 ألف مواطن في 127 قافلة طبية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:08 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، إنه خلال الشهر الحالي تم تنفيذ أكثر من 127 قافلة طبية وتم الكشف على 161 ألف و487 مواطنًا من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة على مستوى محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم من خلال القافلة الطبية الكشف والتحاليل والأشعة والأدوية أيضًا بالمجان.

وأضافت "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم حصر كل مواطن تم الكشف عليه من خلال القوافل الطبية كل شهر، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع المستشفيات لتحويل أي حالات خاصة سواء لإجراء العمليات أو صرف علاج على نفقة الدولة بالمجان.

وتابعت: "وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كلفت القوافل الطبية بزيادة القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا في محافظات الصعيد وخاصة الصعيد الجواني، وفقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وصرف كل المستلزمات الطبية من علاج وكشوفات وأشعة وتحاليل بالمجان من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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