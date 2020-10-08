باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

- محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
- محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع.
- طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط.
- مصطفى محمد في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.

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وادي دجلة باتشيكو الزمالك البرتغالي باتشيكو

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