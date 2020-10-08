ظافر العابدين: الجزء الثاني من عروس بيروت مليء بالمفاجآت..تعرف على موعد عرضه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد النجم ظافر العابدين لعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسله "عروس بيروت" وذلك يوم الأحد الموافق 11أكتوبر في تمام الساعة الـ7:00 مساء بتوقيت تونس والـ8:00 مساء بتوقيت مصر على قناة "mbc4"، والساعة الـ9:00 مساء بتوقيت السعودية.



وظهر في الإعلان الرسمي للمسلسل استمرار الرومانسية بين فارس وزوجته ثريا، وعلاقة قوية تجمع ليلى الضاهر بحبيبها عادل عبود، وبكاء هستيري مجهول السبب لابن فارس، ومشاجرة باليد بين ظافر وأحد شخصيات المسلسل.



وعبر ظافر العابدين عن سعادته ببدء عرض المسلسل قائلا: " متحمس جدًا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم".


عروس بيروت" مقتبس عن المسلسل التركي عروس إسطنبول، ويشارك في بطولته مع ظافر العابدين نخبة من نجوم الدراما" العربية في مقدمتهم كارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، وينضم لهم في الجزء الثاني ريتا حرب وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج إيمرة كاباكوساك.


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