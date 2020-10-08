حنان مطاوع تستمتع بآخر أيام موسم الصيف

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شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة من آخر أيام الصيف، أثناء استمتاعها بالإجازة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مطاوع" بمظهر متألق ونظارة شمس، وهي على يخت وسط البحر، وكتبت تعليقا قائله: "خر ايام الصيفية دايمًا بيبقى فى متعة فى اخر ايام الصيف ".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بسم الله ماشاء الله ربنا يحميكي"،"يارب تكوني مبسوطة"، "الحلوة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل "إلا أنا" في قصة "أمل حياتي" والتي حققت نجاحا كبيرا من خلالها.

