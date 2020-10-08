حنان مطاوع تستمتع بآخر أيام موسم الصيف

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة من آخر أيام الصيف، أثناء استمتاعها بالإجازة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مطاوع" بمظهر متألق ونظارة شمس، وهي على يخت وسط البحر، وكتبت تعليقا قائله: "خر ايام الصيفية دايمًا بيبقى فى متعة فى اخر ايام الصيف ".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بسم الله ماشاء الله ربنا يحميكي"،"يارب تكوني مبسوطة"، "الحلوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل "إلا أنا" في قصة "أمل حياتي" والتي حققت نجاحا كبيرا من خلالها.
حنان مطاوع تستمتع بآخر أيام موسم الصيف
حنان مطاوع تستمتع بآخر أيام موسم الصيف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حنان مطاوع الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ أقل من ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عماد متعب يختار أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 20 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"كرهنا الصيف بسبب العري".. ياسمين رئيس تثير الجدل عبر "إنستجرام"

هنا شيحة تستمتع بالأجواء الصيفية والجمهور "إيه الحلاوة ديه"

بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

حنان مطاوع تستعيد ذكرياتها بشهر العسل (صورة)

"بكمامة مزغرفة".. حنان مطاوع في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام"

ريهام أيمن تستمتع بأجواء صيفية عبر "إنستجرام"

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

04:31 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»