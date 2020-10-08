نشرة حوادث الفجر: العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة ومفاجآت جديدة في واقعة "عنتيل الجيزة"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:15 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

متزوج من 13 عاما.. مفاجآت جديدة في واقعة "عنتيل الجيزة"

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة عنتيل الجيزة، حيث أن المتهم يدعى " ع.ص" أربعيني العمر، وأنه يقطن بمنطقة أوسيم منذ سنوات وأوضحت التحقيقات، أن المتهم متزوج ولديه "ولد وبنت" ويبلغ الإبن ١٢ عامًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مجازاة مسؤول سابق بديوان "الوادي الجديد " لشراء ٥٠ لمبة دون الحاجة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في إتهام مسئول سابق بديوان عام محافظة الوادي الجديد وآخرين، بشراء عدد ٥٠ لمبة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة ٢١ ألف جنيه، دون الحاجة وبالمخالفة للحقيقة في حين أنه تم تركيب ٤ وحدات فقط. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النائب العام يكشف حقيقة خطف فتيات وأطفال بالإسكندرية

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولًا لحقيقتهما.  ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


3 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع بقطعة أرض وعقار بمنطقة بين السريات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل شب بقطعة أرض فضاء، وأعلى سطح العقار المجاور له بمنطقة بين السرايات، بحي الدقي، وسط المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

صرح مصدر أمني، بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتي تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات. ولمز من التفاصيل اضغط هنا

ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

حصلت بوابة الفجر على الصور الأولى لحريق شب داخل مسجد الأزهر، بمحافظة القاهرة.  ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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