دعما لأصحاب الهمم والمرأة.. الحسيني والرفاعي مديرا حملة أحمد الليموني مرشح الهرم وأكتوبر وزايد والواحات لمجلس النواب

انطلاقا من أهمية العمل الجماعي خاصة في الحياة السياسية، أعلن الكاتب الصحفي أحمد الليموني المرشح بمجلس النواب عن دائرة الهرم – أكتوبر – زايد – الواحات، أختيار مديرين للحملة الانتخابية الخاصة به وهما الشاب محمد الحسيني "سباح المانش" والكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي.





وأكد الليموني أن هذا الاختيار جاء إيمانا منه بقدرة بعض الفئات التي دائما ما تغيب عن المشهد السياسي، فبذلك الاختيار أصبح محمد الحسيني أول مدير حملة انتخابية من أصحاب الهمم، فيما جاء اختيار الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تعزيزا لدور المرأة العاملة المعيلة القادرة على التواجد والمشاركة في الحياة السياسية والعمل بشكل عام ولديها طموح لإثبات الذات.





وكان أحمد الليموني قد أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم - أكتوبر - زايد - الواحات، برقم 48 ورمز الشطرنج، تحت شعار "معًا نبني إنسان.. ونصنع مستقبل".





يُذكر أن الليموني قد شغل منصب المستشار الإعلامي لحملة "هنشارك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما دشن عدة مبادرات خدمية واجتماعية، لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، ومواجهة الإرهاب بالاستثمار، كما عمل صحفيًا ومستشارا إعلاميًا بالعديد من المؤسسات المختلفة.