الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة الحالية نتيجة تقليل الاغتراب، تلك الخطوة التي خاضوها بعد إعلان نتيجة تنسيقهم من أجل التحويل من كلية لآخرى وفق الشروط المحددة لتقليل الاغتراب.





وكانت وزارة التعليم العالي فتحت مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى يوم الجمعه الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق:





- إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة ومستنفذي الرغبات والمتخلفين ومن لم يستفيدوا من طلاب المرحلتين الأولى والثانية أول الأسبوع المقبل.





- تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكترونى 2020 الموجود على بوابة الحكومة المصرية.





- ويستطع الطلاب التعرف على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية tansik.egypt.gov.eg.





- توفر الوزارة النتيجة بوضع رقم الجلوس والرقم السري عبر الموقع.





- يجب على طباعة النتيجة وبعد ذلك طباعة بطاقة الترشيح للتوجه بها بعد ذلك إلى الكلية الجديدة.









وهناك عدد من الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي لتطبيق تقليل الاغتراب على الطلاب الذي يتقدمون بطلباتهم:









يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب)، كذلك استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.





- في حالة ترشيح الطالب لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلًا على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه.





- إن كان الطالب حاصلًا على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.









- يتم قبول رغبات التحويل لمرة واحدة فقط وتكون المفاضلة بين الطلاب في التحويل في حدود النسبة المقررة (10%) على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة.



