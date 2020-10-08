الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
ينتظر طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة الحالية نتيجة تقليل الاغتراب، تلك الخطوة التي خاضوها بعد إعلان نتيجة تنسيقهم من أجل التحويل من كلية لآخرى وفق الشروط المحددة لتقليل الاغتراب.

وكانت وزارة التعليم العالي فتحت مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى يوم الجمعه الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق:

-  إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة ومستنفذي الرغبات والمتخلفين ومن لم يستفيدوا من طلاب المرحلتين الأولى والثانية أول الأسبوع المقبل.

- تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكترونى 2020 الموجود على بوابة الحكومة المصرية.

- ويستطع الطلاب التعرف على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية tansik.egypt.gov.eg.

- توفر الوزارة النتيجة بوضع رقم الجلوس والرقم السري عبر الموقع.

- يجب على طباعة النتيجة وبعد ذلك طباعة بطاقة الترشيح للتوجه بها بعد ذلك إلى الكلية الجديدة.


وهناك عدد من الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي لتطبيق تقليل الاغتراب على الطلاب الذي يتقدمون بطلباتهم:


يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب)، كذلك استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.

- في حالة ترشيح الطالب لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلًا على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه.

- إن كان الطالب حاصلًا على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.


- يتم قبول رغبات التحويل لمرة واحدة فقط وتكون المفاضلة بين الطلاب في التحويل في حدود النسبة المقررة (10%) على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة.

- يجب على الطالب أن يستوفى أي شروط أخرى لازمة للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقليل الاغتراب المرحله الثالثه الجامعات

أخبار تهمك

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ 33 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 6 ساعات

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يختار أفضل مهاجم في مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 20 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على قواعد تقليل الاغتراب بتنسيق 2019

تنسيق 2019| اكتشف كل المعلومات الهامة حول قواعد تقليل الاغتراب

"موقع التنسيق الالكتروني فقط".. أبرز طرق التحويل بين الكليات لتقليل نسبة الاغتراب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 في هذا الموعد.. ننشر شروط وخطوات تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب

القواعد والموعد.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

04:31 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»