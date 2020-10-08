بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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عقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد إقامة الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن ورجال الأعمال.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد التي تمر بها، وكان من المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي، 23 أكتوبر الحالي لـ31.

وأقيم المؤتمر في أحد فنادق وسط البلد، وحرص الحضور على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقدمت المؤتمر الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بحضور الفنانة يسرا وكندة علوش وآسر ياسين، وبشرى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وسميح ساويرس.
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4
بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.. بدء مؤتمر الجونة السينمائي للإعلان عن دورته الـ4

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