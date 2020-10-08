كل ما تريد معرفته عن تدشين أول كنيسة في بشاير الخير

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء الطفرة النوعية التي تشهدها منطقة بشاير الخير 3، وتحويلها إلى منطقة حضارية تنموية، دشن دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تدشين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، أول كنيسة في بشاير الخير.

تدشين كنيسة بشاير الخير
دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 1300 مصلٍّ.
 
كنيسة بشاير الخير
تقام كنيسة العذراء في بشاير الخير، تسع لـ ١٣٠٠ مصلى، وتحوي ملحق بالكنيسة جراج كبير يتسع لسيارات المصلين.

وصمم مذبح الكنيسة، بشكل قريب من الكنيسة المرقسية، وتحوي استراحة مخصصة لكبار الزوار ومطبخ وبوفيه لتقديم واجب الضيافة.

تمتاز الكنيسة بمجموعة من الرسومات الدينية للمسيح والقديسين، وبها نظام مراقبة إلكتروني وكاميرات على مستوى عال. 

تفقد السيسي للكنيسة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد كنيسة السيدة العذراء، بعد افتتاح مشروع بشاير الخير ٣ بمحافظة الإسكندرية، يرافقه البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية واللواء أحمد عزازي نائب رئيس الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية.

وأقيمت المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، في مدينة الإسكندرية على مساحة 54 فدان، وتستهدف إنشاء وعدد البلوكات 100 بلوك، بإجمالى 200 عمارة سكينية، تشمل 8 ألف وحدة سكنية بقدرة الاستيعابية 10 آلاف مواطن،الإضافة إلى 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دشن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة.

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