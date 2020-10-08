رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعثة الفريق المتوجهة إلى كازبلانكا بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن رحلة الفريق التي ستتوجه الثلاثاء المقبل إلى المغرب، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الاطمئنان على سير برنامج تأهيل رامي ربيعة مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وينفذ ربيعة برنامج تأهيل للتعافي من الإصابة التي ستحرمه من مرافقة بعثة الأهلي إلى كازابلانكا، حيث يحتاج لقرابة الشهر قبل العودة للملاعب.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، يوم 17 من الشهر الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.