رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

 

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعثة الفريق المتوجهة إلى كازبلانكا بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن رحلة الفريق التي ستتوجه الثلاثاء المقبل إلى المغرب، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

 

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الاطمئنان على سير برنامج تأهيل رامي ربيعة مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

 

وينفذ ربيعة برنامج تأهيل للتعافي من الإصابة التي ستحرمه من مرافقة بعثة الأهلي إلى كازابلانكا، حيث يحتاج لقرابة الشهر قبل العودة للملاعب.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، يوم 17 من الشهر الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ نصف ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 6 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»