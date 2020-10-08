محافظ المنيا والسفير الأمريكي يشهدان لقاء الهيئة الإنجيلية حول السلام المجتمعي

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، يزور محافظة المنيا، يضم الوفد جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، وسماح نوركويست كبير المستشارين لشؤون الحرية الدينية الدولية، وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.





شهد المحافظ والسفير الامريكي، فعاليات اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالباخرة الذهبية على كورنيش النيل تحت عنوان "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ناصر صادق مدير الهيئة بالمنيا، سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وهبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات.





وخلال كلمته أكد، محافظ المنيا، أن جميع ابناء الوطن نطلق عليهم "المصريين" فلا وجود هنا لكلمة مسلم ومسيحي، لافتا أن التعايش السلمي يعني قبول الآخر مع المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، خاصة وأن الدولة حققت الكثير من الإنجازات بالتكاتف والتلاحم بين ابنائها، ونخوض حاليا معركة بناء وتنمية لنكون علي مصاف الدولة المتقدمة، وننشر قيم المواطنة، من خلال عدة مبادرات علي الأرض تستهدف جميع المصريين، منها حياة كريمة و100 مليون صحة، برنامج المواطنة.





وأضاف المحافظ أن معظم الدول تواجه تحديات كبيرة لعل أبرزها الإرهاب والتطرف، مشيرا إلي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعت وما زالت للقضاء علي الإرهاب وقطع جذوره ليحل محله التعايش السلمي والأمن والأمان والاستقرار ونشر قيم السلام والتسامح وقبول الآخر فأول مبنيين تم انشائهما بالعاصمة الإدارية كان كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم وهي رسالة محبة وسلام واضحة المعالم بعثها السيد رئيس الجمهورية للعالم أجمع.





وأضاف المحافظ أنه من منطلق إيماني بالتعايش السلمي والتواصل السلمي بين كافة فئات المجتمع، فقد تم وضع خطة متكاملة بالمحافظة لترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش تم تنفيذها علي مرحلتين خلال الفترة من مارس 2019 وحتي أكتوبر 2020 في 88 قرية تضافرت خلالها جهود عديدة بالاشتراك مع وزارات ( التضامن الاجتماعي - التربية والتعليم- الجامعة - الشباب والرياضة- المجلس القومي للمرأة - الأوقاف - الصحة - الكنيسة المصرية- الثقافة - التموين - الطب البيطري - وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني) حيث بلغ إجمال عدد المستفيدين من تنفيذه هذه الخطة أكثر من 500 ألف مستفيد.





وأشاد السفير الأمريكي بالمشروعات التنموية التي تجري في كل مكان في ارض مصر، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الامريكية على بناء شراكات مع دولة بحجم وقيمة مصر، ومعربا عن سعادته بما يجري من تنمية وتطور بمحافظة المنيا، وأبدى السفير الأمريكي اعجابه وفخره بكل قصص النجاح التي استمع اليها في محافظة المنيا،واصفا إياها بانها من افضل قصص النجاح التي عرفها، وقال انه فخور جدا ان عميد الادب العربي الدكتور طه حسين والذي قرا له عدة كتب من أبناء محافظة المنيا.وقال إنه سينقل لواشنطن العديد من قصص النجاح التي وجدها علي أرض المنيا من سلام وتعايش مشترك بين أبنائها.





من جانبه، أبدي القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اعجابه الشديد بالطبيعة الخلابة والمشهد الرائع على ضفاف النيل بمحافظة المنيا، وقال ان دورنا ترك بصمة حقيقية في حياة البشر والعمل على تحسين حياتهم وتحويلها للأفضل، مؤكدا ان عمل الوكالة لا ينجح الا من خلال تضافر جهود كافة الأطراف المعنية.

وتضمن اللقاء حوارات مشتركة مع الشباب، والقيادات الدينية المحلية للتعرف حول الاسهامات المختلفة لفرص تعزيز الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا.



