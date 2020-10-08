الزمالك يحسم تجديد نجم الفريق عقب العودة من المغرب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
كشفت بعض المصادر داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المجلس سيحسم ملف تجديد حازم إمام عقب العودة من المغرب بعد نهاية مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وينتهي تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري الأمر الذي يجعل اللاعب مُعرض للغاية عن نهائي دوري الأبطال حال تأهل الزمالك.


ومن المُنتظر أن تنهي الإدارة الإتفاق مع حازم إمام على كافة البنود الشخصية الخاصة بالتعاقد الجديد وسيتبقى فقط توقيع العقود تمهيداً لإجراءات التسجيل في قائمة الموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 5 ساعات

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

المتحف الكبير يوضح حقيقة سقوط مسلة الملك رمسيس الثاني

منذ ساعة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ أقل من ساعة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»