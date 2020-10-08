الزمالك يحسم تجديد نجم الفريق عقب العودة من المغرب

كشفت بعض المصادر داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المجلس سيحسم ملف تجديد حازم إمام عقب العودة من المغرب بعد نهاية مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وينتهي تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري الأمر الذي يجعل اللاعب مُعرض للغاية عن نهائي دوري الأبطال حال تأهل الزمالك.









ومن المُنتظر أن تنهي الإدارة الإتفاق مع حازم إمام على كافة البنود الشخصية الخاصة بالتعاقد الجديد وسيتبقى فقط توقيع العقود تمهيداً لإجراءات التسجيل في قائمة الموسم الجديد.



