المناظرة الرئاسية المقبلة بين ترامب وبايدن ستكون عبر الإنترنت

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن المناظرة الرئاسية المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبايدن ستكون عبر الإنترنت.

وفي وقت سابقن كشفت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الرئيس يعتزم المشاركة في المناظرة الرئاسية 15 أكتوبر.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، واستكمال علاجه من كورونا في البيت الأبيض.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".