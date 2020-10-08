المناظرة الرئاسية المقبلة بين ترامب وبايدن ستكون عبر الإنترنت

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:13 م
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن المناظرة الرئاسية المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبايدن ستكون عبر الإنترنت.

 

وفي وقت سابقن كشفت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الرئيس يعتزم المشاركة في المناظرة الرئاسية 15 أكتوبر.

 

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، واستكمال علاجه من كورونا في البيت الأبيض.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

 

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

 

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

 

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

 

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

 

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناظرة كورونا في البيت الأبيض جو بايدن ترامب وبايدن ترامب

أخبار تهمك

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ أقل من ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

المتحف الكبير يوضح حقيقة سقوط مسلة الملك رمسيس الثاني

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

كاتب صحفي: إصابة ترامب حتى الآن بفيروس كورونا خفيفة (فيديو)

طبيب ترامب يكشف تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية

أول صورة لترامب من داخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

عاجل.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى "والتر ريد" العسكري

ترامب يعلن اعتزامه المشاركة في المناظرة الرئاسية 15 أكتوبر

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»