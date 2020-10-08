الرئيس القبرصي يدعو تركيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأزمة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:09 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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دعا الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اليوم الخميس، تركيا إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأزمة القبرصية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، طالب الرئيس القبرصي، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى موقف أوروبي قوي بشأن الاستفزازات التركية شرق المتوسط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

 

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

 

قالت قبرص، في وقت سابق، إنها مستعدة للاشتراك مع جيرانها لترسيم الحدود البحرية وذلك في خضم توتر قائم مع تركيا في شرق البحر المتوسط بشأن السيادة في المياه الغنية بموارد الطاقة.

 

وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بأن الجزيرة أبرمت اتفاقات بحرية مع مصر وإسرائيل ولبنان ومستعدة لمناقشة تعيين مناطق بحرية مع دول جوار أخرى، دون أن يشير مباشرة إلى تركيا.

 

وأضاف كريستودوليدس "سيكون هذا على أساس القانون الدولي وقانون البحار لعام 1982"، في إشارة إلى معاهدة للأمم المتحدة.

 

وثمة خلاف بين اليونان وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر بسبب المطالب المتداخلة بالسيادة على مناطق من المعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

 

وترابض سفينتا مسح تركيتان في مناطق تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها، وتقول أنقرة إن لها حقوقا في المناطق محل النزاع.

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تركيا المتوسط الرئيس القبرصي الازمة القبرصية

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