إسبانيا تعلن اعتراض 21 مهاجرا بسواحل سبتة

اعترضت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، اليوم الخميس، قاربين كان على متنهما 21 مغربيا في عرض البحر قبالة سواحل ثغر سبتة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الشمالية.

وقد جرى تنسيق بين عناصر الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة والوحدة التابعة لمركز طريفة، حيث مكن من رصد واعتراض قارب على متنه 15 شخصا من أصل مغربي، بساحل "بنزو"، في ساعات الصباح الأولى.

وبحسب صحيفة "الفارو دي سيوتا" الإسبانية، أنقذت عناصر خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، في عملية تدخل ثانية، 6 شبان مغاربة كانوا على متن قارب آخر، تم رصده على بعد ميل ونصف ميل من شمال سبتة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لجميع المهاجرين جيدة ولا تدعو إلى القلق.

ولفت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه تم نقل المهاجرين المغاربة إلى ميناء سبتة لإخضاعهم للفحوصات الطبية قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين، في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.